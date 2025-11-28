La muerte de Erick Fabián Gómez Jiménez, de 34 años, tiene en incertidumbre al corregimiento de La Boquilla, al norte de Cartagena. El hombre fue hallado sin vida en la noche del pasado jueves 27 de noviembre, sobre la carretera que comunica al corregimiento con Manzanillo del Mar.

Según información de testigos, transeúntes alertaron a la Policía alrededor de las 7:20 de la noche, tras encontrar un cuerpo tendido en plena vía, a la altura del sector Puente Caño Luisa.

Al llegar al sitio, la Policía de carretera, quienes asumieron el levantamiento del cadáver, confirmaron que la persona no presentaba signos vitales.

Mientras las autoridades realizaban las diligencias, vecinos que se acercaron al lugar comenzaron a especular sobre la identidad del fallecido. “Ese es Erick, el de Los Simpson. Él estaba tomando ahorita”, dijo un habitante mientras observaba la escena. Posteriormente, la Policía verificó que se trataba de Erick Gómez, residente de La Boquilla.

La primera versión entregada por las autoridades señala que Erick habría sido arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Sin embargo, en la comunidad consideran que no se trató de un accidente. Señalan que la víctima presentaba una herida abierta en la cabeza, que podría haber sido ocasionada con un machete, lo que daría peso a la hipótesis de un homicidio.

Ambas versiones están bajo investigación, y será el dictamen de Medicina Legal el que determine si sufrió un accidente o si fue atacado con arma cortopunzante.

También se conoció que el hombre habría estado ingiriendo licor en el corregimiento de Tierrabaja antes de regresar, presuntamente solo y a pie. Esta versión aún no ha sido corroborada por familiares ni autoridades.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de Gómez Jiménez y establecer si se trató de un accidente o de un hecho criminal.