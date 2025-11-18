Un ataque sicarial se registró en la mañana de este martes 18 de noviembre al interior de un lavadero de motos en el barrio El 28 en el municipio de El Carmen de Bolívar.

La víctima fue identificada como Félix Alberto Ramírez Cárdenas, de 33 años, conocido en la zona como alias El Pibe.

De acuerdo con la información suministrada por el medio El Universal, Ramírez Cárdenas, salió de su casa en su motocicleta para realizar algunas diligencias.

Antes de continuar su jornada, llegó al lavadero, situado cerca de su vivienda y permaneció en la parte posterior del establecimiento mientras esperaba que le limpiaran su vehículo.

Hacia las 9:30 de la mañana, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron. El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra le disparó en repetidas ocasiones.

Los impactos de bala fueron tan mortales que el hombre falleció tendido sobre el piso en el local ante la mirada sorprendida de los trabajadores y clientes.

El crimen registrado en una zona altamente concurrida, se difundió rápidamente por todo el municipio.

Minutos después, la Policía de Bolívar confirmó la identidad del fallecido y preciso que tenía seis anotaciones judiciales, cuatro por tráfico de estupefacientes, una por violencia intrafamiliar y otra por hurto.

Con esa información, tomo fuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas como principal móvil del asesinato.

Testigos señalaron que un hombre conocido como alias Susuki podría estar involucrado en el ataque. Sin embargo, las autoridades no confirman ese dato y mantienen abierta la investigación para determinar a los responsables.

En la zona tiene presencia la estructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del Clan del Golfo, lo que también es objeto de análisis.