En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades perdió la vida en el municipio de El Roble, Sucre, Éver Enrique Perilla Rivero, de 26 años de edad.

El joven, nativo de esta zona, se encontraba detenido en la Estación de Policía de este municipio y la tarde del miércoles 28 de enero, a eso de las 4:40, según el reporte policial “habría forzado el lugar de custodia y emprendido la huida por la parte trasera de la estación”, por lo que un uniformado que estaba en turno de centinela al percatarse de la comisión del delito inició una persecución.

El policía le habría hecho varios llamados para que se detuviera y al no ser atendidos accionó el arma de dotación, causándole una herida con arma de fuego que a los pocos minutos le produjo el deceso a Éver Enrique mientras recibía atención médica.

El Comando de la Policía de Sucre confirmó los hechos en un comunicado de prensa en el que indica además que fue activada “la burbuja interdisciplinaria, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y el respeto por los Derechos Humanos”.

A su vez la Policía reitera su disposición de colaborar de manera permanente con las autoridades judiciales, brindando toda la información necesaria para su esclarecimiento.

Trascendió que el joven estaba detenido desde las horas de la mañana del miércoles al ser señalado del delito de hurto.