El Gobierno nacional construirá en el municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, un Punto de Abastecimiento Solidario (PAS).

Lea también: Desaparece aeronave de Satena con 19 personas a bordo en Norte de Santander

Con esta obra, según la alcaldesa Marta Cantillo Martínez, “se sigue dignificando la economía del campesinado sanonofrino”.

El PAS es una obra que ejecutarán a través de Prosperidad Social y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A (Findeter).

Lea también: Kleinner, hombre hallado sin vida en Mundo Feliz, había sido capturado por el secuestro de dos mujeres en Islas del Rosario

De ella tendrán detalle los habitantes de San Onofre, los primeros beneficiados, este jueves 29 de enero a partir de las 3:00 de la tarde cuando se lleve a cabo la socialización del proyecto en los predios de la finca La Grapa, ubicada en la Calle del Estudiante, sector Las Tablitas, en la zona urbana.

“Con esto seguimos escribiendo nuevas historias para San Onofre hechas por y con el corazón”, anotó la alcaldesa.

Lea también: “La occisa residía en la misma vivienda de los adolescentes”: casos de cadáveres hallados en Malambo se conectan

Los Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) nacieron en el gobierno del cambio con el objeto de contrarrestar el hambre. Están ubicados en ciudades capitales y municipios vulnerables con altos niveles de pobreza, en especial en las áreas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Incluyen centros de acopio, comedores comunitarios y puntos de entrega de Bienestarina.