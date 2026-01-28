Más detalles se van conociendo de los casos de terror que fueron reportados en redes sociales en la mañana de este miércoles 28 de enero desde Malambo, Atlántico, tras los hallazgos de dos adolescentes, uno de estos sin vida, y una mujer muerta con signos de violencia, en distintos sectores enmontados del municipio.

EL HERALDO conoció que la Policía Metropolitana y el CTI de la Fiscalía Seccional Atlántico ya están al frente de las indagaciones por los dos casos que hoy se conectarían al determinarse que la mujer muerta hallada en un arroyo residía en la misma casa de donde fueron sacados a la fuerza los menores.

Hay que señalar que, hacia la 1:20 de la madrugada, las autoridades fueron alertadas que en la vía Circunvalar de la Prosperidad, en sentido Malambo-Caracolí, fueron encontrados Jhoandris Joel Valega Púa, de 16 años, y Adriana Lucia Ortiz Hernández, de 17. El joven, atado de manos y pies, estaba sin vida y la acompañante herida con proyectil de arma de fuego.

Al parecer, la menor habría sido quien dio luces a los uniformados de la Policía sobre lo ocurrido. Señaló que ambos se encontraban durmiendo al interior de su residencia en el barrio Gladiador de Malambo, y fueron sacados por tres sujetos fuertemente armados que se identificaron como integrantes de ‘los Costeños’. A la fuerza, los obligaron a abordar un vehículo de color negro y se desplazaron por la trocha Villa Berta, para luego conectar con la vía Prosperidad.

De acuerdo con la narrativa de las autoridades, los adolescentes habrían bajado del automotor y en la orilla de la carretera les dispararon a ambos en la cabeza, dejándolos abandonados en el lugar.

Lo que hasta el momento se tiene es que, posterior al crimen de los menores, los desconocidos regresaron a la vivienda del barrio Gladiador y en la mañana de este miércoles sacaron a la fuerza a Julieth Paola Camacho López, de 35 años, a quien posteriormente ajusticiaron en el arroyo San Blas, en jurisdicción del barrio Villa Aida.

Según lo manifestado por habitantes del sector, estos escucharon varias detonaciones y, posteriormente, observaron el cuerpo sin vida de la mujer en el arroyo.

La Policía señaló que tras identificarse a la víctima se evidenció que esta registraba en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, una anotación por el delito de violencia intrafamiliar, pero en calidad de denunciante.