El pasado lunes 26 de enero, vecinos del barrio Mundo Feliz, en Galapa, hallaron el cuerpo de un hombre en una zona enmontada.

La víctima, identificada como Kleinner Orlando Echeverría Quintero, alias ‘Quinquillero’, presentaba múltiples impactos de bala y señales de tortura. Junto a él fue dejado un panfleto con un mensaje intimidatorio: “Todos los que estén trabajando con ‘Toño’ son objetivo militar”.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, Kleinner era presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Costeños’ y contaba con siete antecedentes judiciales, entre ellos por concierto para delinquir, fuga de presos, hurto calificado, porte ilegal de armas y un secuestro extorsivo ocurrido en 2023.

Su historial delictivo refleja una trayectoria de participación en delitos graves y en actividades de bandas organizadas de la región.

El pasado 10 de mayo de 2023, se registró un secuestro en un establecimiento comercial de la Isla Monarka, en las Islas del Rosario, Cartagena.

Kleinner y otros hombres retuvieron por cinco horas a dos mujeres amarrándolas y amordazándolas, mientras exigían pagos a sus familiares para su liberación.

La rápida intervención del CTI de la Fiscalía, la Armada Nacional y el Gaula Militar permitió liberar a las víctimas y capturar a 10 presuntos responsables. Kleinner fue enviado a prisión, aunque después quedó en libertad bajo condiciones que no han sido aclaradas.

El asesinato de alias ‘Quinquillero’ se produce en medio de una oleada de violencia en Galapa, que la Policía ha vinculado a disputas entre bandas locales por el control de actividades ilícitas, incluido el microtráfico.

Durante la última semana, el municipio ha registrado varios homicidios selectivos y atentados sicariales, algunos con panfletos similares que reflejan un patrón de mensajes intimidatorios dirigidos a miembros de grupos rivales.