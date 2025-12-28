El crimen, a balazos, del que fue víctima Manuel Fernando Ozuna Mercado la noche del sábado 27 de diciembre ha desatado el rechazo generalizado de la ciudadanía a través de las redes sociales.

Además, el gremio de comerciantes organizados de la ciudad de Sincelejo, también se ha hecho sentir con una voz de rechazo y a la vez con la exigencia de que dicho homicidio sea esclarecido y sus responsables capturados.

Los comerciantes se pronunciaron a través de unos de sus líderes, Elías Sánchez Mercado, que en un video le hace un llamado, respetuoso al alcalde Yahir Acuña Cardales; al comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, y a la Fiscalía General de la Nación “para que se esclarezca el asesinato del joven Manuel Fernando toda vez que es un hecho que conmueve a la ciudadanía y al comercio”.

A su vez el comerciante Elías Sánchez le extiende, en nombre propio y del comercio de Sincelejo, un mensaje de condolencia y fortaleza a la familia de Manuel Fernando Ozuna Mercado y que el Espíritu Santo guíe a los investigadores para que den con el paradero de los asesinos.

El hecho de sangre que cobró la vida de este joven se registró poco antes de las 9:30 de la noche del sábado 27 de diciembre en el barrio Las Mercedes, a la altura del sector Los Carrasco, a un costado de la Troncal de Occidente, en Sincelejo.

Un balazo en la parte izquierda del tórax acabó con la vida de este ciudadano en la Clínica Salud Social, donde no respondió a las maniobras de reanimación. Era reconocido por ser un hincha fiel del Junior y también por los años de trabajo en el emblemático Almacén Carmencita.