Los siete crímenes que han ocurrido en los primeros cinco días del mes de septiembre en el departamento de Sucre denota la grave crisis de inseguridad que afronta el territorio.

Los dos hechos de sangre más recientes se registraron en la mañana de este viernes 5 de septiembre en el corregimiento Santiago Apóstol, perteneciente al municipio de San Benito, y en el sector El Cinco, en territorio de Sincelejo.

De la primera víctima se supo que lo ultimaron a balazos en el interior de su casa, mientras que el caso de El Cinco, en las afueras de Sincelejo, sobre la Troncal de Occidente, está relacionado con una vieja disputa entre Julio César Gómez Cifuentes y César Augusto Vásquez Otálora, y que al final cobró la vida del primero, que -según versiones- fue quien llegó en su camioneta hasta la Asociación de Mineros de Sucre y con una escopeta le disparó a Jhon Jairo Mazo Hurtado, escolta de César Augusto Vásquez Otálora.

Mazo, a pesar de estar herido, reaccionó e hirió con balazos de revólver a Julio César Gómez. Lo impactó en el tórax y en el antebrazo izquierdo, y cuando iba en busca de atención médica el carro en el que lo transportaban se salió de la vía y fue a parar a un pozo, lo que agravó su estado de salud. Finalmente falleció cuando recibía atención médica.

La Policía Judicial aperturó investigaciones para establecer los móviles de los recientes siete crímenes.