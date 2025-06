Más de 200 familias que habitan los corregimientos Las Chichas y Providencia, en el municipio de Buenavista, en Sucre, empezaron a gozar del servicio de gas natural.

En adelante, cocinar con leña y en otros casos comprar un cilindro de gas, serán cosas del pasado.

La llama que ahora se enciende con el gas natural y que les genera más economía se convirtió en motivo de fiesta y celebración por parte de más de 800 personas de todas las edades que le agradecieron al gobierno departamental por haber hecho posible este logro en alianza con la empresa privada.

La gasificación de Las Chichas y Providencia hace parte de una estrategia departamental para llevar el servicio de gas natural a zonas rurales, con la cual se benefician 5.315 hogares en 15 comunidades del departamento, gracias a una inversión de 8.800 millones de pesos. El proyecto lo lidera la Secretaría de Energías de Sucre.

“Hoy podemos hacer realidad estos proyectos, llegar hasta Las Chichas y Providencia, y que ustedes enciendan la llamita de las oportunidades. Gas natural es hablar de calidad de vida y de salud. Tenemos un ahorro. Antes se pagaban más de 100 mil pesos, y con el gas se gasta entre 15 y 20 mil pesos al mes. Ese ahorro en el bolsillo se revierte en bienestar para las familias”, expresó la mandataria.

Por su parte el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Las Chichas, Candelario Ramírez, también expresó su gratitud. “Estamos muy contentos y agradecidos. Gracias a ella, los hogares ya no usan leña, ya no hay ese problema. Y el bolsillo lo agradece: ese cilindro de gas que costaba $110.000 y no duraba un mes, hoy se reemplaza por un servicio que cuesta 15 mil pesos y dura más de un mes”.