En la mañana de este lunes 11 de agosto fue entregada de manera oficial a los monterianos la obra de pavimentación de la llamada “Trochita del Imat”, ubicada en la zona norte de la capital cordobesa.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara fue el encargado de liderar los actos que dieron inicio a la semana con buenas nuevas en materia de movilidad. Lo acompañó el alcalde de los monterianos Hugo Kerguelén García, así como diputados, concejales, personal de salud, gremio de taxistas, medios de comunicación y comunidad en general.

La nueva vía, ubicada en la carrera 13 entre calles 68 y 72, detrás de la Clínica IMAT, en la comuna 8, conecta estratégicamente el norte de la ciudad con sectores educativos, hospitalarios y comerciales. Además, beneficia a cientos de vehículos que diariamente transitan por este importante corredor vial.

Cortesía Gobernación de Córdoba

“Atrás quedaron el barro y los huecos. Hoy le apostamos al pavimento para tener una ciudad más ordenada, bonita y mejor conectada. Gracias a la comunidad y a todos por confiar”, indicó el gobernador durante la entrega de los 368 metros lineales de pavimento en concreto rígido, con una calzada de 7 metros de ancho.

La nueva vía, que hace parte del Plan de Pavimentación 8K Montería, cuenta con iluminación pública para garantizar seguridad y comodidad a peatones y conductores.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Otras pavimentaciones que ejecuta la gobernación de Córdoba en la ciudad de Montería están en los barrios Cantaclaro, Pasatiempo, 6 de Marzo, El Recreo, Villa Rocío, El Alivio, Monteverde, Ranchos del Imat, El Tapao en el Sabanal, entre otros.