Una nueva captura por violencia intrafamiliar se registró en Valledupar, donde un hombre presuntamente golpeó a su pareja sentimental y al ser denunciado intentó evadir a la justicia trepándose en techos de viviendas vecinas, subiéndose a un árbol y colgándose de los cables de electricidad. Finalmente quedó en poder de la Policía Nacional, quienes a su vez dejaron al fragante a disposición de la Fiscalía.

Estos hechos sucedieron en el barrio El Carmen, de esta capital, donde Samher Morales, de 29 años, fue señalado de agredir con un arma corto punzante a su pareja sentimental.

De acuerdo a lo manifestado por el coronel Hernán Mauricio Torres Rozo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, los hechos ocurrieron cuando una mujer pidió auxilio mediante gritos y señas a uniformados que se encontraban realizando labores de patrulla y control en esta zona.

Los policías al abordar el caso encontraron a la víctima con varias lesiones, presuntamente causada por su Morales. La mujer recibió atención de primeros auxilios y fue trasladada al hospital Rosario Pumarejo de López para su valoración médica.

Además se conoció que en el intento de huida del agresor, este causó daños en los techos de varias viviendas del barrio hasta que los policías lograron capturarlo.

Cortesía

Ahora este sujeto deberá responder además del delito de violencia intrafamiliar, también por daño en bien ajeno.