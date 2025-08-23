Entre los días 25 y 31 de agosto un equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar y Magdalena. Para ejecutar estas actividades la empresa deberá suspender por un tiempo estipulado el servicio de energía.

Lunes 25 de agosto

Circuito Bosque 7 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Sectores: Los Calamares, La Campiña, Campo Alegre, Nuevo Bosque, San Isidro, San Isidro, Barlovento, Urb. Britania, Escallón Villa, Barrio Chino, Zaragocilla, El Country.

Circuito Chambacú 8 de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrio Getsemaní Sectores: Calle La Magdalena Con Carrera 9 Hotel Casa Ébano, Calle La Magdalena Con Carrera 39, Calle Tripita Y Media Con Carrera 31.

Circuito El Carmen 3 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen De Bolívar: Calle 28 Con Carrera 47 Sector Barrio La Popa, y de 8:25 a. m. a 5:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen De Bolívar: Calle 25 Con Carrera 43 Sector La Gran vía.

Línea 596 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en María La Baja, San Onofre (Sucre): Zona Urbana Y Rural Del Corregimiento De María La Baja (Bolívar). Colu, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón, Los Bellos, Corregimientos De San Onofre (Sucre): Sabanas De Mucacal, San Antonio, Labarces, Boca Cerrada. Majaguas, Primero De Julio, San Pablo.

Martes 26 de agosto

Circuito Chambacú 8 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrio Getsemaní Sectores: Carrera 8 Con Calle 30 Sector Parque Centenario, Carrera 10 Con Calle 29 La Medialuna.

Circuito Zaragocilla 7 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrios De Cartagena: Vista Hermosa, Luis Carlos Galán, El Reposo, El Educador, Buenos Aires, Antonio José De Sucre, Manuela Vergara, La Esmeralda I, San Pedro Martin, Navas Meisel, La Victoria, Nueva Venecia, Nazareno Sector Jaime Pardo, Nazareno, La Gaitana, San Fernando, urbanización Sol teresa, Henequén, India Catalina.

Miércoles 27 de agosto

Circuito Bocagrande 7 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Corregimiento Bocachica, Finca San Lorenzo, Refugio De Las Monjas, Finca Los Marruecos. Circuito El Carmen 2 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen De Bolívar: Calle 55 Con Carrera 24 Sector Barrio Montecarmelo.

Circuito Pinillos de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Pinillos (Bolívar): Municipios: Pinillos. Corregimientos: Sitionuevo, San Sebastián Buenavista, San José De Las Martas, Santa Coa, Coyongal, Las Brisas, Playa De Las Flores, Mantequera, Palomino, Palenquito, Las Flores, 2 / 3. El Pozón, Pueblo Nuevo, Armenia, Santa Rosa, Puerto Corozo, Puerto López, Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces.

Circuito Ternera 14 de 8:20 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Diagonal 31b Con Manzana F Sector Barrio Santa Lucia. Circuito Villa Estrella 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrios De Cartagena: El Pozón Calle Central Carrera 87 Entre Transversal 60 Y Carretera La Cordialidad, La Sevillana, urbanización Ciudad Del Bicentenario, India Catalina, Finca La Calina, San Sebastián.

Circuito Mompox 5 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en sectores Urbano Y Rural De San Sebastián De Buenavista. Corregimientos De San Sebastián De Buenavista: Buenavista, Las Margaritas. El Pital, El coco, Los Galvis, La Pancha, Sabanas De Peralejo, La Concordia, San Gregorio, El Espejo, El Martirio. Veredas: El Pajaral, El Guásimo, El Todo, La Gloria, Toribia, Corregimientos De Guamal: Maria Antonieta. Corregimientos De San Zenón: San José De Chimilla.

Jueves, 28 de agosto

Circuito San Estanislao 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de San Estanislao: San José Puerto Arenal, callejón del Santo, San José, Puerto del Dique. Barrios de Soplaviento: Maracaná, Sector Playas, La Arenita, La Victoria, Ciudadela 2000, El Cañito, La Manga, Villa Esperanza, Zarabanda, El Silencio, Centro. Barrios de San Estanislao: San José Puerto Arenal, callejón del Santo, San José, Puerto del Dique.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en las Margaritas - San Fernando, corregimientos: Cuatro Bocas, Guasimal, Causado, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos, Guataquita, y sectores aledaños a la vía.

Línea 582 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de los municipios: Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo. Corregimientos de Simití: Monterrey, San Blas, Animas Bajas, San Luis, Sabanas de San Luis. Corregimientos de San Pablo: Cañabrava, Pozo Azul, Santo Domingo. Corregimientos de Santa Rosa Del Sur: Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos, San Benito.

Viernes, 29 de agosto

Circuito San Martin de Loba 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Martín de Loba; corregimiento: Los Soribios, Chimi y sectores aledaños a la vía. Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires Y Papayal. Sector Vía: Chimi - Chapetona, Chapetona - Papayal, y sectores aledaños a la vía. Corregimiento: Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires Y Papayal.

Circuito Bayunca 1 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa Zona Urbana y rural del Municipio Santa Rosa y del Corregimiento Cipacoa Sector Vía: Chimi - Chapetona, Chapetona - Papayal, y sectores aledaños a la vía.

Circuito Bayunca 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: Urbanización Villa Camila, vía Santa Rosa a Villa Nueva, Calle Real, Calle 14 con Carrera 24, Loma Fresca, Las Flores, Base Militar, Pradera, Plaza Villanueva, Bejucal, Mira Flores. Fincas: Finca Pica Pica, Finca La Virgen del Carmen, Finca La Cantera, Finca La Reina, Finca La Paz, Finca Agro Mura, Finca Armenia, Finca Alto Putumayo, Finca El Paraíso.

Sábado, 30 de agosto

Circuito Manzanillo 6 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, sector: Tierra Baja, Manzanillo del Mar.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Corregimiento de Mompox: La Boquilla, Candelaria, Caldera, Guaymaral, San Nicolas, La Lobata, Los Piñones. Circuito Villa Estrella 3 de 8:10 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: Zona Franca Parque Central, Sector calle 1 con carrera 2.

Circuito Zambrano 3 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Córdoba: Acueducto Municipal de Córdoba.

Domingo, 31 de agosto

Circuito Chambacú 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena; barrios Pie de La Popa Sectores: Pie de La Popa, Calle 30 con Carrera 22, Cerro de La Popa, Carrera 22 con Calle 29, Avenida Pedro Heredia, Bioger, Carrera 30, barrios de Las Delicias, Cima La Popa.

Circuito Zaragocilla 2 de 6:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en A Cartagena: Carrera 50 con Calle 30f, barrio Zaragocilla. Circuito Nueva Cospique 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Agafano del Caribe, Carrera 56 Kilómetro 9.

Circuito Nueva Cospique 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, Barrios de Cartagena: Albornoz, Arroz Barato, Bellavista, El Libertador- Mamonal, Martínez Martelo, Policarpa, Puerta De Hierro, Urbanización Villa Barraza, Variante El Pozón, Cliente Atunes De Colombia Vía Mamonal Kilómetro 7, Contecar, Los Libertadores, vía Mamonal Kilómetro 3.

Circuito Royalco-Polybol de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 56 Kilómetro 5 Emg Sector Puerta de Hierro, Royal Andino, Vía Mamonal Kilómetro 5, Sector Puerta de Hierro, Polybol. Circuito Nueva Cospique 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Mamonal Kilometro 9 Empresa Plexpor, Quimor S.A, Carta Gas, Siderúrgica Boyacá, Esso Mamonal, A Mobil, Alprogas S.A, Planta Van a Leer, Carrera 56 Kilometro 1 Barrio Mamonal, Empresa Vidagas, Empresa Gasal.

Circuito Nueva Cospique 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Sector Mamonal, Km 9 -11 - Cr 56. Zona Franca La Candelaria - Industrias: Gasan, Cryogas.

Afinia sigue trabajando incansablemente para optimizar la calidad del servicio de energía y agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades. Asimismo, reiteramos que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes. Pueden comunicarse a través de las líneas 115, 605 – 650 21 20 y 01 8000 919191, visitar la oficina virtual www.afinia.com.co y utilizar la aplicación Afiniapp.