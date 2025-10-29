La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, reportó este miércoles que el Huracán Melissa se ha debilitado y por ello los estado del Caribe colombiano pasaron a aviso en informativo con respecto a su influencia.

“La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales informa que el Huracán Melissa se ha debilitado a categoría 2 y tocó tierra en Cuba la madrugada de este miércoles”, se lee en la información.

Por eso, agregó la entidad, Colombia mantiene activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales.

“Debido a la presencia de Mar de fondo permanecen en estado de aviso Magdalena, Atlántico, Bolívar y las Islas Cayos del Norte. En estado de vigilancia continúa el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba y Antioquia (Golfo de Urabá) pasan a estado Informativo, debido a que el Huracán Melissa no representa influencia sobre ellos”, agrega el documento.

La Unidad indicó que las condiciones de viento y lluvia en el litoral Caribe son normales y corresponden al comportamiento habitual de la actual temporada de lluvias.

Por ello, se sugiere mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de preparación para la respuesta, ante la posibilidad de mar de fondo y aumento del oleaje en la región Caribe Central.