El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció este miércoles para contradecir las afirmaciones que dio el presidente Gustavo Petro en el último Consejo de Ministros realizado en la Casa de Nariño, en el cual el jefe de estado criticó las prácticas de prostitución y turismo sexual que vienen “aumentando” en la ciudad.

De acuerdo con el mandatario de los cartageneros, la ciudad viene promoviendo un turismo sostenible y presentando los mejores números en esta materia en todo el país.

“Es muy fácil hablar de lo que se desconoce, yo respeto muchísimo al presidente, pero hablar de Cartagena desde un frío salón en Bogotá es lamentable, sobre todo cuando llevamos meses pidiendo que se tomen decisiones para mejorar las condiciones de la ciudad. Estamos decididos a luchar contra el turismo sexual y la trata de personas, y me da mucho dolor que el presidente, el cual viene mucho a Cartagena, no sepa lo que estamos haciendo por los ciudadanos y visitantes”, comentó.

Agregó, además, que “el presidente Petro habla del turismo como elemento sustituto de la economía rentista, y nosotros en Cartagena gracias a esfuerzos propios y con el sector privado hemos trabajado para que llegue un turismo extranjero de calidad, y los números han aumentado en un 50% con relación a 2023#.

En ese sentido, Turbay fue enfático en que es lamentable que los funcionarios del Gobierno no escuchen a los mandatarios del país.

“Llevo meses pidiéndole a la Cancillería 10 agentes más de Migración para atender la demanda que va en aumento, y así evitar represamientos, pero nadie atiende. De hecho, yo fui a Bogotá para hablar con Laura Sarabia, porque conseguí una cita, y al final no me atendieron, eso demuestra que en Bogotá están en otro mundo”, dijo.

Mencionó que: “si no hay tiempo para el alcalde, que es el que conoce a la gente y camina las calles, que se espera para los ciudadanos. Los muchachos de Migración no tienen la culpa, les falta personal para trabajar, yo invitaría al presidente a no decir cosas que no son ciertas”.

Sumado a esto, también señaló que “llevamos meses pidiendo a la ANI que desenrede lo del nuevo aeropuerto de Bayunca, y nada pasa. Entonces llega uno a la conclusión bogocentrista de que este Gobierno Nacional no lava ni presta la batea”.

