No se ha tomado decisión sobre el ingreso de Zuluaga: Echeverry

“No perdamos el país por las divisiones. Acá tenemos que cuidar la democracia y las libertades”, mencionó.

Por su parte, el exministro Juan Carlos Echeverry también refirió al 'no' de Álex Char a Óscar Iván Zuluaga.

“En el Equipo por Colombia no se ha tomado una decisión sobre el ingreso de Óscar Iván Zuluaga a esta coalición. No nos pronunciaremos hasta que no se llegue a un consenso sobre el tema”, afirmó.

Cabe resaltar que el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, solicitó hace algunos días considerar el ingreso del uribismo y su candidato a dicha coalición.