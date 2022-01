La Ley del Montes | Decálogo del buen votante

El único interés del votante debe ser el bien común. Así de simple. Se elige por convicción, no por simpatía. Punto. No se vota por un afiche o un eslogan pegajoso. Aunque algunos pueden resultar llamativos o impactantes, de eso no se trata. No estamos eligiendo al más divertido del curso, o al mejor amigo del barrio. Detrás de un candidato debe haber un equipo asesor –que también debemos conocer–, hay un programa y unas propuestas sólidas, viables y realizables. Votar por promesas inviables es no solo ingenuidad, sino complicidad. Es tan irresponsable el que promete sabiendo que no cumplirá sus promesas, como quienes votan por ese candidato a sabiendas de que sus promesas son irrealizables. A la convicción se llega después de conocer todo lo relacionado con el candidato por quien se piensa votar. La convicción electoral no es una decisión meramente emocional. No es producto de un capricho pasajero, sino el resultado de un exigente ejercicio racional.