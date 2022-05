Si dan un cese al fuego, Fico Gutiérrez promete diálogo con ELN

“Yo siempre recibo bien todo cese al fuego, porque significa que no existirán muertes, que no asesinarán más soldados, ni más policías, que no secuestrarán, que no extorsionarán como lo han hecho siempre”, indicó el candidato.

Además, aseguró que si llega a ser presidente, esta invitación podría materializarse de forma inmediata.