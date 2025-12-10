Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reaccionó este miércoles al archivo del proyecto de reforma tributaria impulsado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego de que las comisiones económicas del Congreso decidieran no darle trámite.

Lea más: Petro arremete contra el Congreso tras la caída de la reforma tributaria en las Comisiones Económicas Conjuntas

Mientras el Gobierno advierte que la no aprobación de la iniciativa deja un vacío de financiación de $16,3 billones en el Presupuesto General de 2026, el mandatario local sostuvo que los recursos sí existen, pero según él, estarían siendo reservados para la campaña presidencial que se aproxima.

“En el gobierno nacional ha habido derroche y corrupción, y pretendían otra reforma tributaria. Están guardando la plata para la campaña, y eso está claro. La plata no está llegando a las regiones. Entonces, lo que se pregunta todo el mundo en el país es, ¿dónde está la plata del gobierno nacional? Ya el gobierno nacional sabemos cuál es su estilo, eso no va a cambiar” afirmó Gutiérrez, quien además aseguro que la situación podría empeorar.

Ver más: Sergio Fajardo propone crear una Agencia Nacional Anticorrupción

Asimismo, el alcalde también señaló que proyectos estratégicos para Antioquia han avanzado gracias al esfuerzo conjunto del departamento y del Distrito de Medellín, pese a que, según él, la Nación no ha cumplido con los aportes pactados. Mencionó como ejemplo las obras del Túnel del Toyo, que han seguido su curso sin los recursos esperados del Gobierno central.

Finalmente, Gutiérrez cerró sus declaraciones criticando el discurso del presidente Gustavo Petro, al que calificó como divisivo. Aseguró que, en contraste, su administración se ha concentrado a “cuidar los recursos, ejecutar, unir a la ciudadanía”, y sostuvo que los indicadores sociales de Medellín están mejorando “sin un solo peso del Gobierno nacional”.