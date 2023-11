Así no, presidente | Ley del Montes

A Petro le pasa como a la “Niña Tulia”, el célebre personaje creado por nuestro inolvidable David Sánchez Juliao. A la Niña Tulia le encantaba comprar peleas, igual que Petro. “Niña Tulia, no se meta que la pelea no es con usted”. “Más hijue… será tu madre…”. Ese es Petro, quien compra las peleas que no dio cuando tenía que darlas o compra aquellas que esperan de él una actitud prudente, que podría resultar mucho más eficaz. Entre las primeras está el Metro de Bogotá, que se le ha convertido en una obsesión. No hay día en que Petro no hable del Metro de Bogotá, ya sea en la capital del país o en la propia China, a donde viajó con la esperanza de que modificaran el trazado aprobado de la primera línea, que será elevado. Petro sostiene que debe ser subterráneo.

Por cuenta de ello pelea todos los días con la alcaldesa Claudia López. En el conflicto entre Israel y Palestina, Petro no solo no condenó el acto de terror inicial de Hamás contra Israel, como hicieron casi todos los presidentes del mundo, sino que decidió emprender una ofensiva internacional contra un país con quien hemos tenido siempre extraordinarias relaciones diplomáticas. Si Petro pretendía ser una voz autorizada para mediar en el conflicto y ser reconocido como un “líder pacificador” del Medio Oriente, que parece ser su aspiración íntima, debió ser mucho más prudente en su condición de jefe de Estado. Pero Petro prefirió ser tuitero y meterle candela a un fuego que requiere ser apagado con urgencia.

