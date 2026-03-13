Este 13 de marzo vence el plazo de inscripción de candidaturas a la Presidencia de la República, diligencia que se realiza ante la Registraduría del Estado Civil, por lo que este viernes se conocerá oficialmente a los candidatos que se disputarán la Casa de Nariño y que aspiran a ganar en primera vuelta el próximo 31 de mayo.

Si ningún aspirante obtiene la mayoría necesaria, Colombia celebrará una segunda vuelta el 21 de junio de 2026, fecha en la que se tendrá que elegir al próximo presidente del país.

Respecto a los candidatos Paloma Valencia, Roy Barreras Claudia López, electos el pasado 8 de marzo en las consultas interpartidistas, podrán realizar la inscripción de su candidatura dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados.

Cabe señalar que el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011 establece que “el período de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un mes y se iniciará cuatro meses antes de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta”.

La primera candidata en inscribirse fue la senadora Clara López, el pasado 31 de enero, cuando inició el periodo que otorga la ley para hacer este trámite del proceso. Se presentó con el aval del partido Esperanza Democrática y registró como fórmula a la Vicepresidencia a María Consuelo del Río Mantilla, exveedora distrital en Bogotá.

Otras fechas del calendario electoral

Cabe señalar que el 16 de marzo inicia el período de modificación de candidatos inscritos a la Presidencia de la República, el cual vence el 20 de marzo.

Por su parte, el 30 de abril vence el plazo de modificación de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción.

Finalmente, el 20 de mayo es la fecha prevista para la inscripción de candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.