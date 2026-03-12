Edna Bonilla, quien fue secretaria de Educación de Bogotá en la Alcaldía de Claudia López, será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo para buscar la Presidencia en las próximas elecciones.

Según informó Blu Radio, el candidato de centro lo haría público este jueves 12 de marzo.

Bonilla tiene una amplia trayectoria ligada a las políticas públicas, además de ser académica. Es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en Estudios Políticos y ha trabajado en temas sociales, económicos y de gestión pública.

Es bogotana y también ha hecho carrera en la academia. En la Universidad Nacional se desempeñó como profesora asociada en la Facultad de Ciencias Económicas. También fue directora de Extensión y subdirectora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo.

Asimismo, fue profesora visitante en Sciences Po, en Poitiers (Francia), y dirigió la Especialización en Mercados y Políticas del Suelo en América Latina.

En el sector público, también estuvo a cargo de la Secretaría de Hábitat del Distrito de Bogotá. Tiene más de 50 publicaciones entre libros y artículos.