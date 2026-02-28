Iván Cepeda, con el 31,7 % de intención de voto; Abelardo de la Espriella, con el 22,6 %; Paloma Valencia, con el 10 %; Claudia López, con el 5 % y Sergio Fajardo, con el 3,6 %, encabezan la nueva encuesta de Guarumo-EcoAnalítica sobre las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

El sondeo, revelado por el diario El Tiempo, indica que De la Espriella sigue acortando la distancia que lo separa de Cepeda Castro. Y también se destaca el repunte de las candidatas Paloma Valencia y Claudia López.

Luego siguen Vicky Dávila (2,7 %); Juan Manuel Galán (2,5); Enrique Peñalosa (2,2); Juan Carlos Pinzón (1,5); Aníbal Gaviria (1,4); Santiago Botero (1,1); Roy Barreras (1,1); Juan Daniel Oviedo (1) y Daniel Quintero (0,8 por ciento), con el voto en blanco en el 8,6 %, por encima de la mayoría de los aspirantes.

Cepeda bajó, pues en enero tenía 33,6 por ciento, 1,9 puntos porcentuales más que en febrero, mientras que De la Espriella pasó de 18,2 a 22,6 por ciento, 4,4 puntos por encima. Y Paloma Valencia, que hace parte de la Gran Consulta por Colombia, creció de 6,9 a un 10 por ciento.

Además, un 58 por ciento dijo que no votará por ninguna de las consultas interpartidistas, mientras que un 26 por ciento dijo que lo hará en la Gran Consulta; un 8,6 por ciento votará en la de centro, y un 7,4 por ciento en la de izquierda, en que puntean Barreras y Quintero.

En el sondeo, el 31,8 por ciento se declaró de derecha, mientras que un 31,2 por ciento dijo ser de izquierda, y en el centro se ubicó apenas un 9,6 por ciento, mientras que un 23,9 por ciento respondió que no se considera de ninguno de los tres espectros.

En la encuesta fueron preguntados 3.867 ciudadanos con intención de votar, en 77 municipios del país, 3.155 en centros urbanos y 712 en zonas rurales. Y se utilizaron modelos de los tarjetones que se usarán en las votaciones de este año, con logos de los partidos y fotografías de los candidatos, con recolección de datos entre el 19 y el 25 de febrero.

Ficha técnica de la encuesta

Persona Jurídica que realizó la encuesta Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos. Persona Jurídica que la encomendó Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos. Fuente de Financiación Recursos Propios. Propósito del estudio Conocer la favorabilidad ciudadana de probables candidatos a la Presidencia de la República de Colombia y de los Partidos Políticos en Colombia. Universo representado Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene una cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Centro-oriente: 20,8%; Centro-sur: 8,8%; Eje Cafetero: 17,9% y Pacífico: 16,2%. Marco muestral El marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el Dane. En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el Dane y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales Muestreo Probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados. Tamaño de la muestra Encuesta a 3.867 adultos (3.155 en zonas urbanas y 712 en zonas rurales) con intención de votar en el año 2026, distribuidos en 77 municipios de Colombia. Margen de error de diseño y nivel de confianza. El nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 2,0%. Técnica de recolección de datos Encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con logos de Partidos o movimientos políticos y fotografías de los probables candidatos como material de ayuda al encuestado. No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos. Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta Samuel José Yaya Rodríguez. Temas concretos a los que se refiere Intención de voto por los probables candidatos a la Presidencia de Colombia y favorabilidad de los Partidos o movimientos políticos en Colombia. Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron Consultar el cuestionario utilizado en la encuesta. Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó Precandidatos a la presidencia de Colombia y Partidos Políticos que probablemente participarán en la contienda electoral del 8 de marzo de 2026. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta. Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó La encuesta se implementó en 77 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 19 al 25 de febrero de 2026. Municipios de muestra Acacías (24), Agua de Dios (22), Aguachica (44), Agustín Codazzi (48), Anserma (26), Arbeláez (18), Barbosa (23), Barranca de Upía (44), Barrancabermeja (22), Barranquilla (167), Becerril (24), Bello (37), Bogotá, D.C. (516), Bucaramanga (126), Buesaco (46), Caldono (30), Calima (34), Cartagena de Indias (99), Cartago (10), Castilla la Nueva (18), Cocorná (23), Duitama (32), El Espino (20), El Santuario (23), El Tambo (34), Envigado (43), Filandia (23), Florencia (40), Florida (37), Giraldo (26), Girardota (40), Guadalajara de Buga (51), Guamal (39), Guarne (46), Ibagué (94), Medellín (218), Mocoa (70), Moniquirá (30), Montenegro (57), Mosquera (37), Neiva (46), Palestina (35), Pasto (50), Pereira (27), Planeta Rica (41), Puerto Parra (20), Puerto Tejada (35), Quibdó (40), Río Frío (38), Rionegro (22), Sabanalarga (36), Sabaneta (9), San Andrés de Sotavento (31), San Antero (40), San Cayetano (37), San José (61), San José de Cúcuta (68), San Zenón (25), Santa Ana (15), Santa Fé de Antioquia (28), Santiago de Cali (189), Santo Tomás (27), Sibaté (44), Sincelejo (34), Soacha (78), Soledad (27), Tasco (28), Topaipí (34), Tota (28), Tuchín (41), Tunja (41), Ulloa (31), Une (11), Vegachí (19), Ventaquemada (38), Villa del Rosario (33), Villavicencio (99).