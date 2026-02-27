BOGOTÁ. La Corte Suprema de Justicia inadmitió y archivó la demanda que el Partido Cambio Radical interpuso contra la vicepresidenta del Senado de la República, Ana María Castañeda, al determinar que las actuaciones de la senadora no configuran los delitos de prevaricato, fraude procesal ni abuso de autoridad.

La decisión fue proyectada por el magistrado ponente Marco Antonio Rueda Soto ante la denuncia interpuesta por el presidente de la colectividad rojiazul, Germán Córdoba.

“El trasfondo de esta batalla legal revela un intento por parte de la dirigencia de Cambio Radical de socavar y entorpecer mi labor, que ha sido principalmente en defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la Corte fue clara al señalar que las herramientas del derecho penal no están hechas para dirimir los conflictos de poder o las diferencias conceptuales que surjan dentro de las organizaciones políticas”, indicó la legisladora en un comunicado.

Por ello, el alto tribunal concluyó que la denuncia carecía de sustento fáctico.

“Este hallazgo desvirtuó el relato del partido, dejando ver que la acusación se basaba más en una persecución que violaba la garantía Constitucional esencial, de la ‘inviolabilidad parlamentaria’”, agregó Castañeda.

La denuncia contra la vicepresidenta de la cámara alta se elevó por parte del partido luego de que participara en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional el pasado 3 de septiembre, a pesar de una sanción previa que le prohibiría ejercer su derecho al voto.

El trasfondo de la sanción contra Castañeda y su copartidario Temístocles Ortega obedeció a su ausencia en la votación de la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro.