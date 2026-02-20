Luego de que el candidato presidencial Sergio Fajardo decidiera ir solo a primera vuelta y no participar de la consulta de centro denominada “Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación”, esta quedó conformada por Claudia López y Leonardo Huerta, quienes se medirán en las urnas el próximo 8 de marzo.
Asimismo, el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, también declinó esta invitación de participar en el mecanismo y decidió ir solo para los comicios del próximo 31 de mayo.
“He decidido mantener mi candidatura presidencial y participaré en la primera vuelta”, señaló.
Así las cosas, esta consulta tiene a Claudia López, ex alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023. Antes de la Alcaldía fue senadora de la República por la Alianza Verde (2018–2019) y se destacó por su trabajo en temas anticorrupción, transparencia y reforma política. A lo largo de su carrera ha tenido una postura independiente y ha sido una figura influyente en el debate público nacional.
Por su parte, Leonardo Huerta fue defensor del Pueblo para el derecho a la salud y secretario de Educación de Pereira.
“Entre las tareas más urgentes que nos hemos propuesto enfrentar están la superación de las crisis que atraviesa el país en materia de salud, seguridad y orden público, dado el impacto que tienen diariamente en la vida de millones de familias colombianas, lo cual he podido evidenciar escuchando de manera directa a las comunidades por todo el territorio”, aseguró en su momento el precandidato.