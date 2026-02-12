Se aproxima la fecha clave para que los colombianos elijan cómo quedará conformado el Congreso de la República en el periodo 2026-2030.

El próximo 8 de marzo, la cita es una de las más importantes del año pues ese día se eligen a los próximos congresistas y también se decantará la contienda para las elecciones presidenciales, pues son las consultas interpartidistas.

Además de la puja por las siete curules del Atlántico en la Cámara de Representantes, en el Senado, los partidos ya definieron las cabezas de lista. Estas son:

Centro Democrático-Andrés Forero

La lista del Senado de la bancada, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe, la encabezará Andrés Forero, quien dará un salto de la Cámara de Representantes a la cámara alta.

Prensa Andrés Forero

El congresista bogotano se destacó en el Congreso por hacer un fuerte control político a los temas de salud. De hecho, en varias oportunidades ha cuestionado duramente al ministro Guillermo Jaramillo y en su momento fue denunciado penalmente por parte del funcionario del Gobierno Petro.

“No me voy a dejar silenciar por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, no me voy a doblegar y no voy a permitir que este tipo de hostigamiento judicial interrumpa el ejercicio riguroso y serio de control político”, dijo en ese momento el congresista del Centro Democrático.

Andrés Forero es miembro fundador del Partido Centro Democrático y en el año 2016 se convirtió en el miembro más joven de la bancada en el Concejo de Bogotá.

Pacto Histórico-Carolina Corcho

La ex ministra de Salud y ex precandidata presidencial Carolina Corcho será cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico.

carolina_corcho.jpeg

La decisión la tomó en octubre del año pasado luego de sacar más de 600 mil votos en la consulta interna de la colectividad enfrentada al senador Iván Cepeda, quien obtuvo 1,5 millones de votos. Y, así mismo, tras la renuncia de la senadora María José Pizarro a ser cabeza de lista del Pacto y a ser precandidata presidencial por el petrismo.

“Asumiremos la cabeza de lista al Senado de la República de la lista paritaria del Pacto Histórico, primer movimiento político que por decisión popular ordenó sus listas cerradas para que el 50% de sus congresistas sean mujeres, un anticipo de lo que debería ser una reforma política de todo el sistema de partidos”, dijo la exfuncionaria.

Corcho fue ministra de Salud y Protección Social de Colombia desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 26 de abril de 2023 en el gobierno del presidente Gustavo Petro, donde impulsó políticas de salud pública y una propuesta de reforma al sistema de salud colombiano.

Partido Conservador-David Barguil

El Partido Conservador eligió al político córdobes David Barguil, de 44 años, para liderar la intención azul mientras que la senadora y presidenta del movimiento, Nadia Blel, ocupará el segundo lugar.

1b_david_barguil.jpg

Barguil tiene una amplia trayectoria política. Se lanzó como candidato presidencial del Partido Conservador para las elecciones de 2022, en el marco de la coalición Equipo por Colombia. Fue senador de la República entre 2018 y 2022, obteniendo una de las votaciones más altas en su elección

Ha liderado iniciativas legislativas como la conocida ley de “Borrón y Cuenta Nueva”, dirigida a alivios en centrales de riesgo crediticio.

Partido Liberal-Lidio García

La colectividad del expresidente César Gaviria decidió que Lidio García, actual presidente del Senado, fuera la cabeza de lista para los comicios.

Orlando Amador Debate en el marco de la feria FINTECH

Inició su trabajo político como concejal municipal en El Carmen de Bolívar y después fue diputado en la Asamblea Departamental de Bolívar. Además fue Representante a la Cámara entre 2006 y 2010, y vicepresidente de la Cámara en 2008–2009.