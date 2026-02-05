El precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció este miércoles que no participará en las consultas interpartidistas previstas para el próximo 8 de marzo y que, en cambio, irá directamente a la primera vuelta presidencial.

En un pronunciamiento público, Fajardo aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y que su propósito en la contienda electoral es “derrotar a los extremos”, a los que señaló como responsables de una creciente confrontación social marcada por agresiones, insultos, mentiras y amenazas.

El precandidato agradeció a los sectores políticos que lo invitaron a participar en las consultas y destacó el valor democrático de ese mecanismo, así como los puntos de coincidencia encontrados durante los diálogos. Sin embargo, sostuvo que ese escenario no es el camino adecuado para consolidar el proyecto político que propone.

Según explicó, su apuesta es la construcción de una “Nueva Mayoría” que convoque desde una izquierda moderada hasta una derecha moderada, con el objetivo de alcanzar acuerdos amplios para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad y combatir la corrupción.

“Ese objetivo no se consigue en el marco de las consultas”, afirmó, al tiempo que reiteró su decisión de competir directamente en la primera vuelta presidencial.

Fajardo también hizo un llamado a la unidad y al diálogo, señalando que Colombia necesita “sumar y no dividir; escuchar y no imponer; construir y no destruir”. Reconoció que su campaña parte en desventaja frente a otros sectores políticos, pero aseguró que continuará trabajando para consolidar su alternativa de cara a las elecciones.

Finalmente, recordó que faltan 115 días para la primera vuelta presidencial y afirmó que, aunque el reto es grande, su equipo está decidido a recorrer “un camino largo y estrecho” para alcanzar la Presidencia de la República.

Vale mencionar que la consulta de centro, integrada por Claudia López y Leonardo Huerta, estaba a la espera de la respuesta de Fajardo que tenía plazo máximo hasta este viernes 6 de febrero, cuando la Registraduría cerrará las inscripciones de las consultas.

En su momento, la ex alcaldesa de Bogotá aseguró que se mantuvo en distintas ocasiones reuniones privadas con Fajardo, pues expresó que era una pieza fundamental para el centro político del país.

La consulta de la izquierda, a la deriva

Luego de que el Consejo Nacional electoral (CNE) diera a conocer su decisión de revocar la inscripción del precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el movimiento político anuncio este jueves que se retira oficialmente de la consulta interpartidista ‘Frente por la Vida’, programada para el 8 de marzo del año en curso.

Adicionalmente, la coalición informó que, en adelante, optará por la inscripción directa de su aspirante presidencial para las elecciones del 31 de mayo.

Petro tacha de “golpe” la exclusión de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida

Esta determinación fue comunicada oficialmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al CNE, con copia a la Procuraduría General de la Nación, mediante un documento fechado el pasado 4 de febrero en Bogotá.

Luego de que se impidiera su participación en la consulta, los precandidatos Roy Barreras y Juan Fernando Cristo cuestionaron duramente al CNE y aseguraron que esta decisión “viola los derechos” de Cepeda. De hecho, aparentemente, Camilo Romero y Cristo habrían decidido abandonar la consulta, aunque dicha información no ha sido confirmada.

Roy Barreras, por su parte, expresó que se mantendrá en el Frente por la Vida que se someterá a las urnas el próximo 8 de marzo.