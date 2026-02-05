Este jueves el procurador general, Gregorio Eljach, presentó la Estrategia Paz Electoral, una iniciativa que busca blindar las elecciones legislativas y presidenciales y promover el derecho al sufragio en un esfuerzo por disminuir el abstencionismo en el país.

“Que el país sepa que hay un guardián, un vigilante, una institución que asume su compromiso y que va a hacer su mejor esfuerzo para que las elecciones sean tranquilas, libres, transparentes, en paz, oportunas, seguras y que sus resultados sean respetados”, aseguró el procurador.

Eljach agregó que los ciudadanos deben ser conscientes “de que el que no vota no tiene derecho a pedir nada, ni a exigir, porque entregó su poder. El arma más efectiva, la que todos debemos tener siempre en la mano es la cédula, que es la que le entrega el sistema democrático a cada ciudadano para que pronuncie su voluntad, que es sagrada”.

También hizo énfasis en que la consigna de esta estrategia es “por la democracia y por la Constitución, no por ningún candidato, ni partido, ni movimiento, es por la vigencia de las instituciones jurídicas colombianas y por el respeto a la voluntad de los electores”.

Asimismo, durante el evento se hizo el anuncio de la creación de un grupo élite para la persecución de la indebida participación en política de los servidores públicos, “porque con la Paz Electoral lo que vamos es a proteger las instituciones”.

La comisión, liderada por el viceprocurador General de la Nación, Julián Fernández, estará conformada por siete delegados de la más alta jerarquía de la institución, y se encargará de coordinar las actuaciones que correspondan desde los distintos ejes misionales que se relacionen con las elecciones.

La estrategia del Ministerio Público contempla la adquisición de tecnologías en telecomunicaciones y en procesamiento de información.

Al culminar su intervención, el procurador sostuvo que la entidad tiene “el deber jurídico, constitucional y legal, moral y ético de defender la estabilidad de las instituciones democráticas, que son las que nos rigen y eso se garantiza cada período, cada cuatro años con las respectivas elecciones y esas elecciones son la savia, el ADN de la democracia”.