Con la reunión de las últimas horas entre el ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, siguen perfilándose las posibles alianzas de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y a las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

“Hablamos del servicio al país y de unir todos los esfuerzos”: Juan Carlos Pinzón tras reunión con Peñalosa

El encuentro se dio en un restaurante de Bogotá, donde ambos manifestaron su admiración por el otro: la candidatura de Pinzón está avalada por el partido Oxígeno y ADA, mientras que Peñalosa aún estudia las posibilidades para formalizar su candidatura.

Pero también otro encuentro de este mismo viernes en la mañana despeja panoramas en torno a la unión de fuerzas en la centroderecha: los precandidatos David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo hablaron un par de horas, incluso, de la posibilidad de incluir a otros precandidatos que participen en la consulta de marzo.

En las últimas horas, la candidata Vicky Dávila hizo un llamado a varios de los opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro para unirse en la consulta, entre ellos, mencionó a Luna, Cárdenas, Oviedo, Galán y Gaviria.

No obstante, dos de los candidatos más fuertes, según las más recientes encuestas, de la derecha y el centro, respectivamente, como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, han dicho que no van a ir a una consulta. Y el propio expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, y quien contempla la unidad de espectros políticos amplios desde Fajardo a De la Espriella, planteó que su partido podría no ir a las consultas sino que propone pensar en una encuesta, como también lo había hecho Fajardo y más atrás De la Espriella.

Y los partidos Cambio Radical, el Liberal y el Conservador han manifestado su intención de ir a la consulta.

Hasta el 6 de febrero, los partidos que anunciaron su intención de participar en consultas internas pueden inscribir precandidatos, para lo que la Organización Electoral estudia implementar una tarjeta electoral única, que incluya todas las consultas en un solo formato.

Expresidente Uribe plantea posibilidad de que el Centro Democrático no participe en las consultas de marzo

En todo este asunto, las otras dos fechas claves son el 22 de diciembre, que se cumple el plazo para que los partidos informen si desisten de participar en consultas y el 7 de febrero, cuando la Registraduría confirmará cuántas consultas se harán y con qué listas.

Las firmas más recientes.

La Registraduría confirmó que al menos 15 aspirantes ya presentaron o están por presentar las firmas para avalar sus candidaturas.

El miércoles el exministro Daniel Palacios llegó con su esposa y su hijo a la Registraduría con el objetivo de radicar 1,2 millones de firmas para avalar su candidatura a la Presidencia. Se inscribió bajo el aval del Partido Liberal para que represente a las toldas rojas en la consulta interpartidista en marzo: “Palacios representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad incluso cuando es incómoda”.

A su vez, la periodista Vicky Dávila radicó en los últimos días 1,3 millones de firmas para avalar su candidatura presidencial y dijo que, como presidenta, acabará la paz total de Petro y extraditará de manera exprés a los narcos como Calarcá, Iván Mordisco y Chiquito Malo.

El ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, presentó el pasado jueves, acompañado de David Luna y Mauricio Cárdenas, 1,6 millones de firmas: “La seguridad no es de izquierda ni de derecha, es la primera inversión social del Estado”.

Y el exministro Mauricio Lizcano llegó con 1,8 millones de firmas: “Nadie creía en nosotros. Pero aquí estamos: la segunda fuerza política con más firmas en Colombia”.

La treintena de grupos políticos inscritos para las consultas de marzo

Tras el cierre del plazo de inscripción el 8 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral, CNE, confirmó que 34 partidos, movimientos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos oficializaron su intención de medirse en las consultas del 8 de marzo.

Entre los inscritos están los tradicionales partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U, a los que se suman el Nuevo Liberalismo, En Marcha y Oxígeno. Desde el oficialismo, el Pacto Histórico manifestó su intención de participar, así como el Partido Comunes y el Partido Esperanza Democrática.

También están las fuerzas cristianas como Colombia Justa Libres. Figuran así mismo La Fuerza de la Paz, el Partido Ecologista Colombiano, AICO y MAIS. Y los grupos significativos como Colombia Diferente – La Fuerza de las Regiones, Unidos – La Fuerza de las Regiones, Avanza Colombia, Movimientos Valiente, Rescatemos a Colombia, Con Toda por Colombia, Caicedo, Firme con Lizcano – Colombianismo, Colombia Una Nueva Historia, Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba, Con Claudia Imparables, Firme Luna Presidente – Sí Hay un Camino y Juego Limpio, entre otros.