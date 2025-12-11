El próximo 08 de marzo se realizarán las elecciones parapartidos políticos le apostaron a tener en sus listas a creadores de contenido que consigan nuevos votos entre sus seguidores. escoger al próximo Congreso de la República. Desde ya los partidos políticos aprontan sus estrategias para buscar mayorías en las listas.

Esta vez, no sólo los políticos tienen la intención de quedarse con las curules en 2026, sino también influencers reconocidos, artistas, periodistas y hasta los denominados outsiders.

La mayoría de los partidos políticos le apostaron a tener en sus listas a creadores de contenido que consigan nuevos votos entre sus seguidores, aunque nunca hayan hecho política.

Nombres destacados en las listas de las colectividades

Felipe Saruma: Su nombre de pila es Andrés Felipe Camarco, un reconocido influencer que aspira a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, en el departamento del Atlántico. Actualmente su empresa elabora videos de carácter publicitario.

Javier Fernández: Es un famoso periodista y narrador de fútbol colombiano, conocido como ‘el cantante del gol’. Primero se presentó por un movimiento por firmas al Senado denominado Fuera, luego buscó integrarse al Nuevo Liberalismo con el número 23; sin embargo, al final se inscribió como candidato del Partido de la U, con el número 9.

Walter Rodríguez: Más conocido como ‘Wally’, es un abogado y famoso influencer boyacense, quien se convirtió en la revelación del Pacto Histórico. Su gran votación en la consulta interna le permitió ocupar uno de los renglones privilegiados en la lista al Senado de dicha colectividad. Cuenta con su propio canal alternativo.

Leonor Espinosa: Es una reconocida chef cartagenera, propietaria del restaurante LEO. Es considerada como una de las pioneras de la alta cocina moderna colombiana. Actualmente encabeza la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Bitter Yeison: Es un reconocido influencer, llamado ‘Señor Bíter’. Crea contenido de temas relacionados con tránsito y transporte, y será candidato al Senado por el Partido Liberal en los primeros renglones de la lista.

María Paz Gaviria: Es hija del expresidente César Gaviria Trujillo, además es reconocida como una outsider, experta en política. Sin embargo, su vida laboral se ha desarrollado en el campo del arte, ya que es historiadora y gestora cultural en la Columbia University de Nueva York.

Este año renunció a la dirección de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo), para aspirar al Senado de la República, por el Partido Liberal. Tendrá el número 100.

Alejo Vergel: Es un reconocido influencer, quien cuenta con su propio canal alternativo sobre temas de interés nacional. Es abogado y analista político y cuenta con un gran número de seguidores en sus redes sociales. Será candidato en la lista de la coalición del Frente Amplio Unitario, que lidera Roy Barreras.

Andrés Guerrero: Conocido en las redes sociales como ‘Soy Campesino’, será el número 106 de la lista del Partido Verde a la Cámara por Bogotá. Se ha destacado por visibilizar los problemas del campo y el agro colombiano.

Laura Daniela Beltrán: Es una influencer conocida como ‘Lalis’, logró tener un puesto en la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico con una de las votaciones más altas. Sin embargo, actualmente está implicada en controversias por supuestas inhabilidades que podría tener a raíz de unos contratos con el Gobierno.

Rawdy Reales: Es médico internista y endocrinólogo, cuenta con más de dos millones de seguidores en plataformas como Instagram, y hará parte de la lista de la coalición Ahora Colombia.

Andrés Sánchez: Es periodista, ampliamente conocido por ser el patrullero de la noche, integra la lista de la coalición Bogotá Entre Todos, conformada por los partidos Cambio Radical, Oxígeno, Alma y Partido de la U a la Cámara de Representantes.