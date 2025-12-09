Las mayorías de las Comisiones Económicas Conjuntas celebraron este martes el naufragio en primer debate de la reforma tributaria o ley de financiamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro, que pretendía recaudar $16,3 billones faltantes en el Presupuesto de 2026.

Leer más: Comisiones Económicas Conjuntas hunden la reforma tributaria de Petro en primer debate

El presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Enrique Cabrales, del Centro Democrático, señaló en sus redes sociales: “Hundimos la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado con 9 votos en contra, una ley que castigaba a los colombianos, a los empresarios y a la atracción de inversión del país. Un gobierno que ha sido ineficaz y derrochón no puede exigir más recursos a costa del bolsillo de los ciudadanos”.

Su copartidario, el senador Carlos Meisel, aclaró que “esa reforma tributaria no afectaba a megarricos. Importante representar a los microempresarios que se han quedado esperando las ayudas que prometió Benedetti en la reforma laboral. Con esos sofismas destruyen una clase media que le ha costado mucho esfuerzo llegar donde está porque todos esos impuestos se trasladan al consumidor final”.

!Se NIEGA por fin la Reforma Tributaria de Petro!

Por mucho que dilataron, se lo dijimos que no íbamos a permitir más impuestos. pic.twitter.com/DIjBFWZMNQ — Carlos Meisel (@carlosmeiselv) December 9, 2025

Lea además: Excanciller Álvaro Leyva no acepta cargos por el caso de los pasaportes

El senador y precandidato presidencial del Partido Conservador, Efraín Cepeda, explicó que “el recorte debe ser en el gasto, que ha crecido profundamente, ¿para qué quieren $16 billones, si a noviembre 30 tienen $75 billones que no han sido ejecutados, de los cuales 34.4 son de inversión?”.

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, saludó en su cuenta de X: “Le cumplimos al país: hundida la reforma tributaria del gobierno de Petro, y lo más importante: les blindamos el bolsillo a los colombianos”.

Lea además: Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana

Por su parte, tras el archivo de la denominada ley de financiamiento, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que “la decisión de nueve senadores desconoce lo aprobado por las mayorías, que habían incluido esos recursos en el Presupuesto 2026. Se evaluarán medidas para mantener la estabilidad fiscal y asegurar proyectos sociales”.