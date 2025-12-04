El candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella entregó este jueves ante la Registraduría un total de 4.869.407 firmas por su movimiento Defensores de la Patria.

“Se trata de uno de los hitos ciudadanos más significativos en la historia política reciente de Colombia. Se trata de una cifra inédita, reunida con disciplina, amor por Colombia y sin maquinaria detrás que supera ampliamente el umbral exigido y confirma la magnitud del respaldo nacional al proyecto que encarna la defensa de la República”, indicó De la Espriella.

La entrega se realizó en Bogotá, en un acto multitudinario que congregó a más de 3 mil seguidores de los Defensores de la Patria que acompañaron la culminación de la denominada Gran Caravana Ciudadana, un recorrido que durante 12 días atravesó el país para llevar las rúbricas a la Registraduría.

“Esta movilización marcó un precedente por su fuerza simbólica, su carácter patriótico y su capacidad de unir a sectores diversos alrededor de una causa común: rescatar a Colombia de la crisis que la aqueja y encaminarla hacia el orden, la prosperidad y la autoridad democrática”, añadió el candidato.

Y concluyó: “Defensores, hoy cerramos esta etapa unidos por un sueño: recuperar la seguridad, la justicia y la esperanza. Lo que logramos juntos es la prueba de que cuando los colombianos se unen, nada los detiene”.