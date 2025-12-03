Aunque el plazo máximo para que los partidos políticos definan la composición de las listas y hacer la inscripción, este miércoles 3 de diciembre, el ajedrez político se movió en algunos partidos como el Centro Democrático.

La lista del Senado de la bancada, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe, la encabezará Andrés Forero, quien dará un salto de la Cámara de Representantes a la cámara alta.

El congresista bogotano se destacó en el Congreso por hacer un fuerte control político a los temas de salud. De hecho, en varias oportunidades ha cuestionado duramente al ministro Guillermo Jaramillo y en su momento fue denunciado penalmente por parte del funcionario del Gobierno Petro.

“No me voy a dejar silenciar por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, no me voy a doblegar y no voy a permitir que este tipo de hostigamiento judicial interrumpa el ejercicio riguroso y serio de control político”, dijo en ese momento el congresista del Centro Democrático.

Andrés Forero es miembro fundador del Partido Centro Democrático y en el año 2016 se convirtió en el miembro más joven de la bancada en el Concejo de Bogotá.

Por otro lado, los demás puestos de la lista serán ocupados en orden por Rafael Nieto Loaiza, Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin.

En cuanto al expresidente Uribe Vélez, en su momento el director del partido, Gabriel Vallejo, confirmó que estará en la lista al Senado pero en el puesto número 25. De momento se espera la confirmación del Centro Democrático y si esta será la lista definitiva.

Entretanto, el partido Conservador también definió su lista, esta estará encabezada por David Barguil. Llama la atención que figura Wadith Manzur, salpicado en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

Vale mencionar que en su momento Olmedo López, exdirector de la UNGRD, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro ofreció coimas al congresista cordóbes.

“Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados, para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, aseguró López en su momento a la revista Semana.