Si resquebrajándose la izquierda en el país pues al presidente Gustavo Petro no le gustó la elección el pasado fin de semana de Margarita Guerra, candidata de Fuerza Ciudadana -el partido de Carlos Caicedo- como gobernadora del Magdalena.

Petro, en el más reciente consejo de ministros, criticó: “Nos gana la política tradicional de Santa Marta, acabamos de observarlo. El pueblo del Magdalena no nos acompañó”.

Agregó que no podía “estar con organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividir a la izquierda en este momento. Porque dividir la izquierda y el progresismo en este momento es entregarle a quienes nos llevaron a una crisis humanitaria, a un genocidio”.

En respuesta, Caicedo, ex gobernador de ese mismo departamento, escribió en sus redes: “Ni la extrema derecha del Centro Democrático, ni Cambio Radical, ni la cúpula del Pacto Histórico, ni la compra de votos, ni la intimidación de grupos armados, ni la campaña de odio de los traidores del pueblo y los mismos medios de siempre, ni las maniobras en los órganos electorales… pudieron quebrar la determinación del Magdalena”.

Además, esta semana, desde la Plaza de Bolívar, Caicedo afirmó que “el presidente ha sido poco a poco secuestrado por una cúpula de políticos del Pacto que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha”. Y la emprendió contra el ministro de Interior, Armando Benedetti y el candidato presidencial Roy Barreras, a quienes calificó como “camaleones políticos”, aseverando que “no representan ninguna izquierda auténtica, que no tienen procesos sociales históricos, que más bien sus aliados políticos son clanes y mafias políticas regionales: Gustavo Petro se ha ido, cada vez más, alejando de una verdadera corriente de izquierda”.