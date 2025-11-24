Finalmente la coalición Ahora Colombia anunció quién liderará la lista al Senado. No será la representante Jennifer Pedraza ni el exministro Alejandro Gaviria, quienes eran los más sonados. El elegido es Juan Sebastián Gómez, primer vicepresidente de la Cámara.

La elección de la coalición, que la conforman el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso, tomó por sorpresas a los analistas políticos, pues se había pensado en Gaviria en un principio, y luego en Pedraza. Se especula que dicha elección de Gómez se dio para no romper la coalición.

“Con más de 24 años de trayectoria en el servicio público, Gómez —actual primer vicepresidente de la Cámara de Representantes— encarna un liderazgo regional que integra desde la diversidad, defiende la Constitución y promueve un ejercicio político respetuoso de las diferencias. Ahora Colombia avanza unida con la convicción de que el país se transforma desde las regiones, mediante el pluralismo, la confianza institucional y una visión de futuro que ponga en el centro a las personas y sus territorios”, señalaron desde la coalición.

Se conoció que finalmente Pedraza sería el número 100 en la lista, mientras que Gaviria desistió de hacer parte de esa coalición.

A Pedraza la había puesto en la discusión Jorge Robledo, de Dignidad y Compromiso, mientras que Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, le propuso a Gaviria encabezar la lista sin consultar a los demás partidos. Esto último hizo que se presentaran diferencias dentro de la coalición.

Hay que recordar que tradicionalmente la persona que encabece la lista representa a los partidos. Las coaliciones tienen deben presentar sus listas el 8 de diciembre y tienen hasta el 15 del mismo mes para modificarlas.