El partido Centro Democrático reveló este jueves 13 de noviembre que no realizará una encuesta interna para escoger a su candidato presidencial para las elecciones del 2026.

Leer más: CNE no pudo tomar decisión sobre la campaña de Gustavo Petro

A través de un comunicado la colectividad indicó que “seleccionará el(los) candidato(s) que participará(n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026”.

“Para la escogencia de su candidato(s) el partido podrá utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos”, señaló el partido político con lo que no deja claro si se tratará de una convención, una designación directa o algún tipo de consulta interna. Por ahora en la práctica se entiende que el nombre del candidato no saldría de una encuesta interna como estaba previsto.

Lea además: Colombia postula las ruinas de Armero para reconocerlas como Bien de Interés Cultural

“Continuaremos en la tarea de explicarle al país la inconveniencia del neocomunismo destructor y cuáles son nuestras propuestas para reconstruir a Colombia.”, puntualiza el comunicado.

No olvide leer: Comisión de Acusación solicita pruebas en investigación a Luz Adriana Camargo por la fuga de Carlos Ramón González

Por el momento, los precandidatos por el Centro Democrático son: Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra. Así lo ratificó en otro trino este partido liderado por el expresidente Uribe.