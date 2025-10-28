El presidente del Senado Lidio García Turbay hizo nuevamente un llamado de atención a los ministros del gobierno Petro citados a los debates de control político, debido a su inasistencia.

“Como mesa directiva tomaremos una decisión revisando la Ley Quinta para aplicar una moción de observación como ya lo hablamos hace 15 días. La moción de observación es una moción de advertencia y si en siguiente llamado no vienen, se verán abocados a una moción de censura.”, dijo el presidente del Congreso.

El ‘jalón de orejas’ se dio luego que la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales y la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, presentaran excusas para participar en el debate sobre adjudicación de Nube Pública.

Comisión Séptima del Senado suspende el penúltimo debate de la reforma a la salud hasta que se tramite la tributaria

La Comisión Séptima del Senado aprobó este martes por 7 votos a 6 una proposición para suspender el tercer y penúltimo debate de la polémica reforma a la salud 2.0 hasta que se tramite la también controvertida reforma tributaria o ley de financiamiento, ambas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El aplazamiento se hará hasta que el Ejecutivo “incorpore fuentes de financiamiento verificables” para su implementación.

La proposición fue de la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, quien advirtió que en un derecho de petición el Ministerio de Hacienda le respondió que los recursos para el nuevo sistema de salud dependerán de la ley de financiamiento.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que la célula legislativa de asuntos sociales de la cámara alta “es una comisión inoperante” y denunció una supuesta operación tortuga contra el proyecto.

Entre tanto, el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, cuestionó que se trata de “otra vez el mismo libreto.

Están dilatando la discusión de la ponencia de la reforma a la salud, midiendo los tiempos, mirando cómo repetir la jugada que usaron con la reforma laboral. En esta ocasión vamos a impugnar con antelación y a exigir que se respete el debate democrático. Ya es evidente. Siguen buscando excusas para frenar los cambios que necesita el sistema y seguir protegiendo los intereses de siempre".

Y el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, saludó la suspensión del debate: “Gran noticia para los pacientes. La Comisión VII de Senado suspende la discusión de la perversa reforma a la salud de Guillermo Alfonso Jaramillo. Se aprobó una proposición de Nadia Blel que exige claridad presupuestal y condiciona el debate a la aprobación de la ley de financiamiento”.