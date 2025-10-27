El presidente Gustavo Petro, en medio de una serie de publicaciones en su cuenta de X sobre la consulta del Pacto Histórico de este domingo 26 de octubre, mencionó al mandatario estadounidense Donald Trump, asegurando que la participación en los comicios es un mensaje para él.

“Van 2,726.000 votos, nos acercamos a 3 millones de votos en la consulta del Pacto Histórico en época no electoral. Este es un mensaje del pueblo colombiano al presidente Donald Trump, escuché al pueblo, las personas que le han ido a llenar la cabeza de mentiras no representan ni a la mamá. Sentarse a conversar con el verdadero pueblo colombiano es súper clave. Por eso le digo que el programa más eficaz para disminuir la cocaína producida, se llama sustitución voluntaria de cultivos, porque tiene la fuerza de la voluntad del pueblo. Solo deténgase a mirar los números con cuidado y se dará cuenta”, se lee en uno de los trinos del jefe de Estado colombiano.

Hay que recordar que las relaciones entre los gobiernos de Colombina y Estados Unidos se encuentran en crisis, luego de un intercambio de mensajes entre Petro y Trump. Este último llamó al mandatario colombiano “líder del narcotráfico” y su administración incluyó al presidente colombiano en la denominada ‘Lista Clintón’.

En otras publicaciones sobre la consulta del Pacto Histórico, Petro envió mensajes como “somos la fuerza popular y el nuevo amanecer” o “qué brutos y como embrutecen. La consulta del 2022 fue en fecha de elecciones masivas, está consulta es fuera de ellas”.

“Nadie en Colombia, en consulta al pueblo y sin ser día de elecciones, mueve un electorado de más de dos millones de personas libres”, también aseguró en una de sus publicaciones.