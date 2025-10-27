La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció que directivos de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, presionaron a sus funcionarios para que hicieran parte de la jornada de votación de este domingo de la consulta del Pacto Histórico.

De acuerdo con la opositora, los altos cargos de la entidad ofrecían un día compensatorio a cambio del voto.

“Habrían exigido tomar foto al puesto de votación para acceder a un día compensatorio, lo cual es abiertamente ilegal. Presuntamente convirtieron la entidad en un fortín al servicio de la consulta del Pacto Histórico”, denunció en su cuenta de X.

Además, se conoció que varios contratistas de la agencia resultaron ganadores de los comicios, especialmente en la región Caribe, en donde el director Felipe Herman ha sido acusado de llevar a cabo prácticas clientelistas.

Por ejemplo, en Cesar, Alexandra Pineda, excontratista de la entidad, lideró la lista con más de 28 mil votos. Por su parte, Rodrigo Ramírez, un dirigente cercano a Nicolás Petro, encabezó la lista con 33 mil votos en Sucre.

