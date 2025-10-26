El expresidente Álvaro Uribe anunció este domingo que su partido, el Centro Democrático, se compromete a recuperar la salud del país en 2026.

Así lo advirtió el exmandatario al iniciar el foro sobre salud con los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

“Justo hoy, cuando se define el candidato sucesor de Gustavo Petro, el gobierno que quebró el sistema de salud, el partido reafirma su compromiso de recuperarlo a partir de 2026”, dijo el ex jefe de Estado y líder natural de la colectividad opositora.

“Mientras algunos están en la calle apoyando a los destructores de la salud, aquí están los precandidatos y el partido trabajando para recuperar la democracia, para mejorar la salud y garantizar que todos los colombianos cuenten con un sistema digno y eficiente”, afirmó Uribe.