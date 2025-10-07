El Pacto Histórico sufre un nuevo traspié de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Este martes 7 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que, mediante medida cautelar, había ordenado a la Registraduría a la inscripción de la consulta interna para el próximo 26 de octubre.

Al declararse improcedente la tutela, queda sin piso jurídico la inscripción y, por ende, no podría llevarse a cabo la consulta entre Daniel Quintero Calle, Iván Cepeda y Carolina Corcho.

Como se sabe, Gustavo Bolívar y Carolina Corcho habían interpuesto una tutela para que se les permitiera hacer una consulta interna para elegir candidato presidencial.

Sin embargo, en su decisión el Tribunal manifestó: “Declarar improcedente la acción de tutela de los señores Diana Carolina Corcho y Gustavo Bolívar en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), en lo que concierne al debido proceso".

En un segundo punto negó “el amparo de los derechos fundamentales a la participación política e igualdad invocados por los solicitantes. Tercero, dejar sin efectos la medida provisional decretada por la entonces ponente en auto del 25 de septiembre”.

