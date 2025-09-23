La senadora Norma Hurtado, del partido de la U, consideró este martes que la reforma a salud presentada por el Gobierno Nacional no es la solución ideal para la crisis que afronta el sistema, sin embargo, aclaró que hundir la iniciativa en el Congreso tampoco es la mejor decisión.

En este sentido, Hurtado junto a las senadoras Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos radicó en la Comisión Séptima del Senado una ponencia alternativa a la reforma del Gobierno Petro.

“La diferencia con la propuesta del Gobierno es clara: mientras la propuesta gubernamental busca un sistema único y público en el que la ADRES acumula 32 funciones difíciles de cumplir y con riesgo de corrupción, la ponencia alternativa apuesta por un sistema mixto, con controles técnicos, transparencia y participación de universidades y expertos en las decisiones”, explicó la legisladora vallecaucana.

“La crisis actual radica en una mala administración del Gobierno, intervenciones fallidas y decisiones políticas que asfixiaron el sistema. Esa improvisación cuesta vidas. En ese sentido, ni esa reforma ni el archivo del proyecto son la salida. Colombia necesita una propuesta real, que brinde sostenibilidad y soluciones para pacientes, médicos y hospitales”, agregó.

Por último, Hurtado agregó: “Nuestra visión no es improvisar ni estatizar todo: es fortalecer lo que funciona, corregir lo que está mal y dignificar la labor de médicos y enfermeras, garantizando un equilibrio. Seguro nos criticarán diciendo que archivar sería lo más responsable. Pero archivar o no hacer nada hoy sería condenar a millones de colombianos a seguir sufriendo. La verdadera responsabilidad es dar el debate y construir soluciones sostenibles”.

El debate de la reforma a la salud se reanudará este miércoles a las 9 de la mañana.