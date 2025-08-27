El pasado martes se reunieron en el restaurante de la chef Leo Espinosa, en el norte de la capital del país, varios candidatos presidenciales considerados del espectro político de centro y centro derecha, así como exfuncionarios y exmandatarios locales y departamentales, entre los cuales hay dos caribes: el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, y el ex gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

Fuentes cercanas a la coalición le dijeron a EL HERALDO que se trata del primer gran encuentro, más allá de los llamados a la unidad que se habían hecho desde las redes sociales y los medios de comunicación, y la idea es que se haga una encuesta en diciembre para escoger de uno a cinco candidatos que luego se midan en una consulta en marzo con los precandidatos de los partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, La U, el MIRA y los liberales y conservadores, entre otros, con el fin de enfrentar al oficialismo petrista.

En la reunión se hicieron presentes la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, el exministro Mauricio Cárdenas, el exalcalde Enrique Peñalosa, el exsenador y exministro David Luna, el exfuncionario Juan Daniel Oviedo, el exsenador Juan Manuel Galan, el excontralor Felipe Córdoba, el exministro Daniel Palacios, el exalcalde Juan Carlos Cárdenas y otros importantes exmandatarios locales y departamentales, así como líderes gremiales y ex altos funcionarios.

El objetivo de estos sectores es trabajar en una misma causa, aunque no hay nombres todavía, pero consideran que fue algo muy positivo, quedaron algunas tareas para desarrollar y la próxima reunión sería en unos 15 días.