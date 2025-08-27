Ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió este miércoles sobre el riesgo que generaría una eventual reprogramación y utilización para otros fines de los recursos de vigencias futuras de proyectos concesionados viales 4G y 5G.
“Si se llegare a materializar el riesgo de modificar unilateralmente los perfiles de vigencias futuras pactados en los contratos de concesión y además utilizar estos recursos para otros fines, la ANI y la Nación tendrían que pagar intereses remuneratorios, de mora y podrían incurrir en eventuales incumplimientos contractuales con las consiguientes demandas en su contra”, indicó el jefe del ente de control fiscal.
Así mismo, reiteró que los contratos de concesión vial vigentes no tienen previsto condicionar el aporte de las vigencias futuras pactadas al estado del proyecto o del contrato de concesión; tampoco tendría soporte legal ni contractual el no hacer los aportes de las vigencias futuras, cuando la Nación o la ANI consideren que el contrato de concesión no avanza conforme a lo previsto.
“A esto se sumarían las consecuencias de orden fiscal, disciplinario y/o penal que podrían darse y el riesgo de parálisis de ejecución de las obras”, señaló.
De otro lado, el contralor hizo un llamado para un manejo fiscal responsable y realista que garantice las finanzas públicas.
Al presentar los resultados de cuatro informes de ley correspondientes a la vigencia 2024: el Informe de la Auditoría del Balance General de la Nación, el Informe de la Auditoría del Balance de la Hacienda Pública, el Informe de la Cuenta General del Presupuesto y el de la Situación de la Deuda Pública, puso de presente Rodríguez Becerra que, si bien a julio de 2025 hay un incremento en el recaudo tributario con respecto a la vigencia anterior, preocupa que se ubique un 5.3% debajo de la meta establecida para este mes y que no se cumplan las metas anuales, tal como sucedió en el 2024.
También expuso que se presentaron altos niveles de reservas presupuestales en el 2024 que sumaron $61,73 billones, que deben ser cubiertas con los ingresos de 2025.
“Frente a la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, se proyecta un déficit equivalente al 7,1 % del PIB ($129,6 billones) para 2025 y al 6,2 % ($119,6 billones) para 2026. Esto sin dejar de lado que el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 está supeditado a una ley de financiamiento por $26,3 billones”, concluyó el funcionario.