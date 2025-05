Las posturas sobre la convocatoria a la consulta popular, que deberá definirse esta semana en la plenaria del Senado, están divididas y además se debaten en medio de un clima de acusaciones mutuas entre los impulsores del sí y los del no.

En su discurso del pasado 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro aseveró que “pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, pero si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas hojas, a ver qué pasa”, agregando que, si los congresistas no aprueban la consulta popular, “el pueblo se levanta y los revoca”.

“Y no crean que va a ser como ellos piensan, porque el ladrón juzga por su condición. Ellos creen que vamos a entrar como una estampida, que pudiéramos, y que vamos a llegar allá y los vamos a sacar aquí a la fuerza. (...) No, lo que vamos a hacer es usar la democracia. Ni un solo parlamentario que vote contra la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia, porque nadie votará por él”, agregó el jefe de Estado.

Por ello, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, hizo un llamado a los congresistas para que “no se dejen amedrentar” por Petro.

“Nunca un gobierno había presionado al poder legislativo con tal intensidad, reemplazando el diálogo por confrontación. Les pido que no se dejen amedrentar. Voten según su conciencia, guiados por los ideales que los trajeron aquí”, dijo en la carta enviada a sus colegas.

Y se refirió a la espada de Bolívar que empuñó el mandatario en su discurso como “símbolo de guerra”, así como las banderas ondeadas: “Como presidente del Congreso los invito a resistir con plena conciencia de nuestro deber. Somos la voz de un pueblo que no se rinde y no permitiremos que sea silenciada”.

En diálogo con EL HERALDO, Cepeda Sarabia reiteró: “Hemos recibido toda suerte de ataques por parte del presidente, marchas intimidatorias, emblemas de guerra como banderas y espadas, y anuncios de revocatoria, que no es una cosa diferente que un golpe de Estado, entonces lo que decía en esa carta es que el Congreso ha vivido momentos difíciles, tuvimos temas con la mafia, el paramilitarismo, la guerrilla, que han tratado de doblegar al Congreso en el pasado y siempre ha mantenido su autonomía. Cada poder público debe poder tomar sus propias decisiones libres porque ningún poder público es apéndice de otro, de manera puntual el Congreso no es apéndice del Ejecutivo, y por eso invitamos a los congresistas a que no se dejen intimidar por estas amenazas y podamos nosotros votar libremente”.

Frente a la dinámica que se adoptará en el pleno de la cámara alta dijo el jefe del Legislativo que la consulta fue radicada el 1 de mayo, y el Senado cuenta con 20 días apara aprobarla, es decir hasta el 21 de mayo, “y podíamos contar con 10 días adicionales pero para ello se necesita solicitar una prórroga al Senado, de manera que yo creo que hay que debatirlo y oportunamente tomar una decisión. Por eso lo que he anunciado es que el martes iniciamos la discusión y será una plenaria de presentación de posturas de los partidos, de los congresistas, para estar listos el miércoles para que entremos a votar la conveniencia de esa consulta popular, vamos a dar por supuesto primero intervención al Gobierno, que haga la presentación y luego los partidos”.

Y alrededor de la presencia del Gobierno en el recinto, aclaró que “está invitado el ministro del Interior, Armando Benedetti, para que intervenga a nombre del Gobierno, en una especie de ponencia que presentará y el otro invitado es el registrador Hernán Penagos para saber los montos y sus posturas. Y creo que con el ministro del Interior es suficiente para el Gobierno en la plenaria del Senado”.

Los conservadores, colectividad a la que pertenece el presidente del Congreso, se reunieron la semana pasada con las bancadas de Senado de Cambio Radical y Centro Democrático y anunciaron su voto negativo a la consulta popular.

Y durante la Gran Asamblea del Caribe, Cepeda planteó: “Se deberían destinar los recursos de la consulta popular a pagar los subsidios de energía en el Caribe”.

Por su parte, el senador Antonio Correa, de La U, sostuvo en EL HERALDO que “el pueblo quiere manifestarse y el Congreso no puede ser inferior a la solicitud en masa de las marchas, a la solicitud de la clase trabajadora a la que se le ha vulnerado su derecho, por lo tanto la consulta popular no debe ser torpedeada por el Senado sino ser aprobada y definida por el pueblo”.

Señaló en este sentido que la pregunta sería entonces “quién está dispuesto a asumir un costo político de llevarle la contraria al deseo reprimido histórico de la clase trabajadora, quién está dispuesto a decirles no a las horas extra, a los recargos nocturnos y dominicales, no a un derecho que ha sido vulnerado históricamente: aquél que esté dispuesto a decirle no, debe saber que cuando el pueblo se moviliza debe saberlo interpretar, va a ser una decisión personal de cada senador pero por supuesto en el caso mío votaré apoyando que la consulta pase en el Senado y pueda ser decidida por el pueblo colombiano”.

Y en relación con el discurso de Petro sobre la consulta el 1 de mayo, el parlamentario de La U consideró que “es un deseo personal del presidente, que fue delegado por más de 12 millones de colombianos, y en mi caso creo que el pueblo estará muy expectante evaluando para tomar decisiones: recordemos que ya vienen las legislativas, la nueva presidencia, y que una consulta es para el pueblo y uno no puede ser miope ni sufrir de astigmatismo político de mirar lo que el pueblo está viendo y será cada colombiano el que tome su propia decisión, y yo creo que vamos a ganar con unas mínimas mayorías porque se va a reflejar en el Senado el estado de polarización de nuestro país”.