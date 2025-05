No cesan los enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y el excanciller Álvaro Leyva, quienes se han lanzado duros dardos a través de cartas, ‘trinos’ e intervenciones en actos públicos, como hizo el mandatario ayer martes.

Ahora, en la madrugada de este miércoles, el jefe de Estado aseguró que presentará a la Fiscalía pruebas contra el excanciller por “actos de sedición”, es decir que incitan a la rebelión, según el mandatario.

A la 1:27 de la mañana de este miércoles Petro publicó: Esta será otra prueba para los amigos de Leyva porque escribo a la 1:19 de la mañana. Quiero presentarle las pruebas a la fiscal general de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestran los actos de sedición de lo que Leyva llama: acuerdo nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas, y donde se demuestra la reunión con Díaz-Balart, que él ahora niega".

Esto luego de que Leyva revelara el pasado martes una carta enviada a la Casa de Nariño el día anterior: “Señor presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición. De su adicción. (...) Llegó la hora de revisar su permanencia en la Presidencia de la República”.

En respuesta Petro pronunció en un discurso el martes: “Lo que ha salido hoy no es un chisme, es un complot. Y no es nacional, aunque haya colombianos, y por tanto es peligroso porque es un atentado a la soberanía de los colombianos y a la democracia. (...) ¿Drogadicción? Yo soy revolucionario, no me dejo esclavizar, a veces tengo hasta problemas con las mujeres por eso, en mi vida personal. Dicen que (Armando) Benedetti me chantajea porque entonces yo voy a fiestas con él y no sé qué pasa. Nunca he ido a una fiesta con Benedetti, y voy a confesar la verdad: le tengo miedo a las amigas que invita”.

Y aseguró que “el que está organizando la reunión (con Leyva) es el congresista de los Estados Unidos, (Mario) Díaz Balart, de extrema derecha. No critico al gobierno actual de los Estados Unidos, porque creo que no es: es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy, y lo que buscan es usar al Congreso para tumbar al presidente, y si eso pasa debe estallar la revolución colombiana porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos, y no soy antigringo”.

Entre tanto, Díaz-Balart le contestó al mandatario: “@petrogustavo parece que está de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Ha llegado al punto que no puede ni deletrear nombres comunes. Sr. Petro, le incluyo aquí una lista de algunos programas de rehabilitación de drogas para que busque ayuda profesional con su problema de adición. El Sr. Petro da vergüenza ajena. Espero que con ayuda profesional pueda combatir su adicción y se pueda mejorar”.