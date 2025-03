El exministro y exsenador David Luna Sánchez, quien recorre el país dando a conocer su candidatura a la Presidencia de la República, estuvo de visita en las últimas horas en las ciudades de Montería y Sincelejo, donde habló de su proyecto político, y a su vez conoció, desde las voces de la ciudadanía, las necesidades de esta región.

Leer también: Aprueban la reforma a la salud 2.0 en la Cámara de Representantes, ¿qué sigue ahora?

Se mostró altamente preocupado por la grave situación de seguridad que afronta el país, y no dudó en afirmar que el Clan del Golfo y el ELN están más fuertes que nunca porque Petro los fortaleció y les permitió delinquir.

Agregó que este gobierno “es cómplice de la criminalidad porque fue el artífice del Pacto de La Picota “y a mí no me vengan a echar carreta de que buscaban era un proceso de paz cuando lo que buscaban realmente era cumplirles la promesa que les hizo en campaña de que votaran por él y él ponía en libertad a un poco de mafiosos y terroristas que están condenados”.

Recolección de firmas

En entrevista con EL HERALDO anunció que a partir del 31 de mayo inscribe ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su proyecto y de inmediato procederá a la recolección de las firmas para que su proyecto ciudadano, que se denomina ‘Sí hay un camino’, sea realidad y pueda llegar al primer cargo de elección popular de este país.

Sostuvo que lo hará por firmas porque además de renunciar al Congreso también lo hizo al partido Cambio Radical, donde militó por cerca de 3 años.

Anotó que desde los departamentos contará con amigos que se sumarán a la recolección de las firmas que necesita para dicho fin, y se ratifica en que le ha madrugado a sus aspiraciones a la Presidencia de la República y lo dice con mucha seguridad y orgullo porque de sus 50 años de vida ha dedicado 27 a la política “y con buenas notas. He sido un servidor público sin escándalos” y ha escalado cada escaño porque empezó siendo presidente de JAC, edil y “también he perdido elecciones por no comprometerme con cosas que no voy a poder cumplir”.

Importante: Jaime Berdugo Pérez, de Sabanarlarga, nuevo viceministro de Interior

Precisó el también exministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que en el país se equivocan quienes creen que el descontento con el gobierno de Gustavo Petro es generalizado y pueden hacer una campaña hablando de este porque “hay un porcentaje medianamente contento con Petro y otro porcentaje triste, desilusionado porque creyó en el cambio y el cambio no llegó”, de esto el candidato David Luna no culpa al ciudadano sino al candidato Petro y hoy Presidente que se comprometió con muchas cosas que sabía que no podía cumplir.

Dice que las dos poblaciones más tristes son los jóvenes, y más con lo que ha pasado con el Icetex, y los adultos mayores que esperaban el aumento del monto del subsidio.

Ante ello argumenta que lo que se debe hacer es proponerle al país cómo recuperar la esperanza, la moral, la economía, el orden público y entender que llegó el momento de una revolución generacional. “Hay que entender que los expresidentes ya tuvieron su oportunidad y ya llegó el momento de una renovación generacional. Llevamos 40 años con los mismos problemas y planteando las mismas soluciones”.