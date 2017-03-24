Por reparos ante la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Córdoba, el representante sahagunense de La U, Eduardo Tous de la Ossa, citó a debate de control político a las empresas Uniaguas y Aguas del Sinú, junto con autoridades locales y nacionales que deberán explicar la situación que se presenta en la sabana.

La proposición fue aprobada en la sesión de la Comisión Quinta de la cámara baja, y el debate quedó fechado para el próximo 26 de abril, con la participación del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios el gerente de la Empresa Regional de Aguas del Sinú, el gerente de la Empresa Uniaguas, la ministra de Vivienda, el ministro de Ambiente, el gobernador de Córdoba, el director de la CAR-CVS, el gerente de Aguas de Córdoba y los alcaldes de Chimá, Lorica, Momil, Purísima, San Andrés de Sotavento, Tuchín, San Antero, Sahagún, San Carlos y Ciénaga de Oro.

'Este es un debate que busca dar solución a la crisis que están padeciendo 11 municipios del departamento de Córdoba que se han visto afectados por la mala prestación del servicio de dos operadores leoninos como son Uniaguas y Aguas del Sinú', advirtió Tous.

Agregó el legislado que estas empresas 'atentan contra la competitividad, la salud, el orden público y la calidad de vida de sus usuarios'.

Haciendo un paralelo con el caso Electricaribe, apuntó el oficialista que 'los cordobeses nos merecemos operadores de servicios públicos domiciliarios con calidad y oportunidad. Ya tenemos un precedente con Electricaribe y no vamos a esperar que siga pasando el tiempo sin que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tome medidas contundentes'.