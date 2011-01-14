Archivo

La Fuerte polémica que se generó por la decisión del Distrito de Barranquilla de crear su propio Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia se inclinó finalmente en favor de este, luego de que el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras respaldara públicamente esta actuación.

De acuerdo con el funcionario, tales fondos están contemplados en la Ley de Orden Público, y por lo tanto los concejos municipales y Distritales están facultados para crearlos

Anotó que los recursos que se manejan a través del citado Fondo Cuenta tienen una destinación específica, que es la seguridad, y por lo tanto no pueden utilizarse para la construcción de parques. Eso venía ocurriendo en el Departamento. Con la aprobación del Acuerdo, Barranquilla entraría a manejar el 80% de lo que se recaude en la Sobretasa de Seguridad Ciudadana, que es el equivalente a 20.600 millones de pesos, aproximadamente.

'Esos dineros no se pueden destinar para la construcción de plazas parques. Tienen destinación específica: la seguridad', expresó el funcionario.

El proyecto de acuerdo que crea el Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Distrito de Barranquilla ya fue aprobado en primer debate, y está previsto que se le dé segundo debate en el día de hoy.

Alcalde satisfecho. Al referirse al punto de vista del Ministro del Interior, el alcalde Alejandro Char expresó que en buena hora el Gobierno Nacional está estimulando la creación de los Fondos Cuentas.

El mandatario manifestó que 'ahora que reglamente el Gobierno esta ley, los recursos que paguemos los barranquilleros los puede recibir la ciudad'.

Insistió en que a la Policía hay que darle la mano para que tenga más tecnología, más comunicación, más cercanía con la gente; apoyar al CTI a la Fiscalía. 'Yo fortalecería ahí, pero lo que no puedo hacer es invertir en panfletos, en camisetas, en plazas ni en parques la plata de la seguridad de los barranquilleros', dice enfáticamente Char.

El mandatario se lamentó de la situación actual el Distrito en la que mucha gente reclama por la cantidad de atracos, fleteos, homicidios, y de no contar con los recursos para enfrentar la situación, porque la plata es administrada por la Gobernación de Atlántico.

Alfredo Varela, ponente del proyecto del Fondo señaló que con este se dan facultades al Alcalde para que busque las fuentes de financiación.