La temporada de fin de año traerá para Barranquilla un panorama distinto en materia de transporte aéreo internacional. A partir del 18 de diciembre, la aerolínea American Airlines sumará una segunda frecuencia diaria entre Barranquilla (BAQ) y Miami (MIA), una decisión que responde a un comportamiento creciente de la demanda y al papel que la ciudad ha venido ganando como punto de conexión clave.

La programación —que operará hasta el 13 de enero y regresará el 12 de febrero de 2026 para la temporada alta por el Carnaval de Barranquilla— permitirá que la aerolínea alcance hasta 14 vuelos semanales, lo que representa un incremento superior al 24 % en su capacidad de asientos en esta ruta.

Esto no solo aumenta las opciones para los viajeros, sino que también ajusta la operación aérea a los picos estacionales típicos del mercado colombiano.

La aerolínea tomó la decisión luego de haber identificado patrones claros en el flujo de pasajeros: familias que viajan en temporada festiva, viajeros corporativos con mayor demanda de conexiones inmediatas y un segmento de turistas que busca rutas ágiles hacia Estados Unidos y, desde allí, hacia destinos de largo alcance.

Los vuelos serán operados en aeronaves Boeing 737 y Airbus A319, modelos ampliamente utilizados en rutas de media distancia por su eficiencia en consumo de combustible y su capacidad para integrarse sin interrupciones a los bancos de conexiones del hub de Miami. Esta flexibilidad es clave para garantizar tiempos de conexión competitivos hacia destinos en Norteamérica, Europa y el Pacífico.

Con esta operación reforzada, Barranquilla inicia la temporada de fin de año con una oferta aérea internacional ampliada, alineada con tendencias globales que apuntan a una mayor recuperación del tráfico de pasajeros y a la necesidad de contar con redes más eficientes y robustas.

La doble frecuencia hacia Miami confirma que la ciudad continúa ganando terreno dentro del mapa aéreo del país y del Caribe, y que su papel como puerta de entrada y salida para viajeros internacionales seguirá en consolidación durante 2026.