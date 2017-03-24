Este jueves 30 será la Asamblea Ordinaria de Asociados de Coolechera, en el Country Club de Barranquilla, a partir de las 8:00 a.m. La convocatoria fue hecha, por el Consejo de Administración, que preside Manuel Charris Villarreal, para conocer resultados e informes de 2016, establecer proyecciones de la compañía, y elegir junta directiva para el periodo 2017 – 2019.

Visitamos las instalaciones de la transformadora láctea, de la mano del gerente general, Marcel Di Muzio, quien resaltó que el balance es positivo.

'Después de muchos años, por decisión del Consejo de Administración se extendió hasta el mes de diciembre la prima de verano a productores, que les generó ingresos adicionales, teniendo en cuenta el intenso verano registrado en los últimos años. También realizamos inversiones en equipos para las diferentes plantas', explicó el ejecutivo.

Agregó que 'en Barranquilla, para la planta de leche en polvo, adquirimos un condensador evaporativo, que está mejorando la temperatura de la leche de recibo; para la planta de leche líquida, adquirimos un compresor de secado evaporativo, que ayuda a la calidad y presión del aire; y para Fundación, un compresor nuevo para optimizar la calidad de frío en la red'.

A la planta de queso en Cartagena, se le hicieron adecuaciones físicas, y se instalaron lavadoras de moldes y empacadoras de queso, además de incrementar la capacidad hasta en 28 mil litros para la producción. Se adecuó el Chiller de 30 toneladas, mejorando capacidad de frío.

A sus 83 años, continúa la mejora tecnológica, y cumpliendo otras expectativas, para fortalecer presencia con productos en la Costa, y mantener el sitial como una de las empresas líderes en el renglón. Hubo acercamiento a los clientes, en el canal tienda a tienda, y la distribución en general.

El tema del agua es vital. Se realizó la construcción de un nuevo un pozo para los procesos requeridos en la planta. Se realizaron otras obras industriales, directamente con personal propio apto, eliminando la contratación externa.

El gerente dijo que 'hay otras metas, como incrementar el portafolio con productos como quesocrema, yougures, bebidas y alimentos de origen lácteo; importaremos un ultrapasteurizador Elecster, con el fin de incrementar la capacidad de producción de leche líquida, avena y coolecheritas; y seguiremos con la reestructuración de procesos e instalaciones, y la reorganización operativa del personal, para mejorar la producción'.

El gerente comercial, Samy Skaff, señaló que 'en el primer semestre el verano afectó la presencia de nuestros productos en algunas zonas; pero en el segundo semestre, mejoramos la presencia en ciudades, municipios y corregimientos de la Costa Atlántica. Participamos en eventos feriales, tales como Ferias Ganaderas de Montería, Sabanalarga, Agroexpo Caribe, sabor Barranquilla, Caribe Biz Forum, entre otras para fortalecer nuestra marca, y este año seguiremos en esa tónica'.

La cooperativa actualmente cuenta con 670 empleados para su operación.